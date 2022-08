In den ersten sechs Monaten dieses Jahres ist die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. 76 Menschen seien von Januar bis Juni 2022 auf den Straßen des Landes ums Leben gekommen, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mit. Das waren 20 Todesopfer mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. Allein im Juni 2022 sind 23 Menschen durch Verkehrsunfälle gestorben. Dies ist den Statistikern zufolge der höchste Stand für den Monat seit 2015.