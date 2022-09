Die Wohnungseinbrüche in Rheinland-Pfalz steigen wieder - allerdings auf niedrigem Niveau. Im Pandemiejahr 2021 seien so wenige Einbrüche registriert worden wie noch nie zuvor seit Einführung der Statistik 50 Jahre zuvor, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Im ersten Halbjahr 2022 sei zwar wieder häufiger eingebrochen worden als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Im Trend der vergangenen zehn Jahre sei die Tendenz aber weiter rückläufig.