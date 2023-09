Die Wirtschaft im Saarland hat mit hoher Inflation und einer allgemein schwierigen Lage zu kämpfen. Das Bruttoinlandsprodukt nahm in den ersten sechs Monaten preisbereinigt um 0,4 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ab, wie das Statistische Landesamt des Saarlandes am Freitag in Saarbrücken mitteilte. Vor allem die Industrie habe an Schwung verloren.