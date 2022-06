Das zulassungspflichtige Handwerk in Rheinland-Pfalz hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres den Umsatz kräftig gesteigert. Die Erlöse lagen nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes in Bad Ems vom Freitag nominal, also ohne Berücksichtigung der Preisanstiege, um 16 Prozent über denen des Vorjahreszeitraums (Deutschland: plus 16 Prozent). Die Zahl der Beschäftigten im Land nahm den vorläufigen Berechnungen zufolge zugleich um 0,5 Prozent ab (Deutschland: minus 0,7 Prozent).

Alle Gewerbegruppen konnte den Statistikern zufolge ihre Umsätze gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Mit einem Plus von mehr als einem Drittel erzielten die Handwerke für den privaten Bedarf die höchsten Zuwächse (plus 35 Prozent). Auch im Baugewerbe legten die Umsätze deutlich zu. So konnte das Bauhauptgewerbe ein Umsatzplus von 28 Prozent verzeichnen, das Ausbaugewerbe lag bei plus 18 Prozent. Den geringsten Umsatzanstieg wies das Gesundheitsgewerbe auf mit plus 7,5 Prozent. Den deutlichsten Personalabbau gab es bei den Handwerken für den privaten Bedarf (minus 5,8 Prozent).