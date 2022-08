Die Inflationsrate im Saarland bleibt auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Die Verbraucherpreise lagen im August 7 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonates, wie das Statistische Amt am Dienstag mitteilte. Hauptursache sind die Energiepreise. Haushaltsenergie ist knapp 40 Prozent teurer als vor einem Jahr.

Die Inflationsrate im Saarland bleibt auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Die Verbraucherpreise lagen im August 7 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonates, wie das Statistische Amt am Dienstag mitteilte. Hauptursache sind die Energiepreise. Haushaltsenergie ist knapp 40 Prozent teurer als vor einem Jahr.

Im Juli lag die Inflationsrate nach endgültiger Berechnung bei 6,7 Prozent. Im April, Mai und Juni hatte sie die 7-Prozent-Marke überschritten.

Während sich im August die Heizölpreise mehr als verdoppelten, stiegen die Preise für Fernwärme um fast 80 Prozent und die Gaspreise um 43 Prozent. Nahrungsmittel kosteten gut 13 Prozent mehr. Brot sei beispielsweise wie Fleisch um mehr als 15 Prozent teurer geworden, teilte das Amt mit. Butter war um die Hälfte teurer als vor einem Jahr.

An den Tankstellen lagen die Preise knapp 20 Prozent über denen des Vorjahresmonats. Im Vergleich zum Vormonat war allerdings ein Rückgang um 1,3 Prozent zu verzeichnen.

Für Speisen und Getränke mussten Gäste in Restaurants höhere Preise bezahlen als im Vorjahr (plus 11 Prozent), wie auch für Übernachtungen in Hotels und Pensionen (plus 9 Prozent). Nettokaltmieten stiegen um 1,4 Prozent.