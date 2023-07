Eine Frau hält in einem Büro Papiere in der Hand. Foto

In der Topetage von kommunalen Firmen in Rheinland-Pfalz arbeiten vergleichsweise wenige Frauen. Die bestplatzierte rheinland-pfälzische Stadt Mainz hat einen Anteil von 17,5 Prozent und liegt damit 4 Prozentpunkte unter dem deutschen Schnitt, wie aus einer Studie der Zeppelin Universität Friedrichshafen hervorgeht. Auf Rang zwei im rheinland-pfälzischen Ranking folgt Ludwigshafen mit 13 Prozent, dahinter schließen sich Koblenz (7,7) und Kaiserslautern (6,5) an. In Trier gibt es gar keine Frau im Top-Management.

Der durchschnittliche Anteil weiblicher Führungskräfte in kommunalen Unternehmen liegt deutschlandweit bei 21,5 Prozent. Für die Studie wurden bundesweit 1429 kommunale Unternehmen in 69 größeren Städten analysiert, in denen die öffentliche Hand die Mehrheit hat.

