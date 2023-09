Ein Motorradfahrer aus Rheinland-Pfalz ist am Erfurter Kreuz mit seiner Maschine gestürzt und tödlich verunglückt. Der 62-Jährige war am Freitagmittag die Autobahn 71 in Richtung Schweinfurt entlang gefahren und wollte auf die Autobahn 4 in Richtung Frankfurt am Main wechseln, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam er aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und stürzte. Sein Motorrad schlitterte über die Fahrbahn und krachte in die gegenüberliegende Leitplanke. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Abend seinen schweren Verletzungen erlag.