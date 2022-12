Ein Auto mit nur noch drei Rädern hat einem 24-jährigen Rheinland-Pfälzer Ärger mit der Polizei eingebracht. Beamte nahmen ihm den Führerschein ab und leitete eigenen Angaben zufolge ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer ein. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, stand das Auto des 24-Jährigen am Samstag mit nur noch drei Rädern an einer Straße in Albersweiler (Landkreis Südliche Weinstraße). Das vierte Rad fand sich weiter entfernt. Außerdem sei an einem Bordstein eine 100 Meter lange Schleifspur entdeckt worden. Die Überprüfung des Autokennzeichens führte zu dem 24-Jährigen.