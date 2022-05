Eine Fliege im Fahrerhaus hat dafür gesorgt, dass ein Lkw in Rheinland-Pfalz in Schlangenlinien über die Autobahn 65 fuhr. Andere Verkehrsteilnehmer bemerkten dies bei Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße), vermuteten einen Betrunkenen am Steuer und riefen die Polizei, wie diese am Donnerstag mitteilte. Eine Streife habe schließlich den Lkw an der Ausfahrt Landau-Süd gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass weder Alkohol noch eine Übermüdung hinter der auffälligen Fahrweise steckte - sondern der Fahrer durch die im Führerhaus umherirrende Fliege abgelenkt worden war.

Eine Fliege im Fahrerhaus hat dafür gesorgt, dass ein Lkw in Rheinland-Pfalz in Schlangenlinien über die Autobahn 65 fuhr. Andere Verkehrsteilnehmer bemerkten dies bei Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße), vermuteten einen Betrunkenen am Steuer und riefen die Polizei, wie diese am Donnerstag mitteilte. Eine Streife habe schließlich den Lkw an der Ausfahrt Landau-Süd gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass weder Alkohol noch eine Übermüdung hinter der auffälligen Fahrweise steckte - sondern der Fahrer durch die im Führerhaus umherirrende Fliege abgelenkt worden war.

Die Polizei appellierte: «Ein Tier während der Fahrt hektisch aus dem Auto vertreiben zu wollen, ist keine gute Idee.» Man sollte unbedingt versuchen, «ruhig zu bleiben und sich auf den Verkehr zu konzentrieren. Am besten kontrolliert das Tempo verringern und am rechten Fahrbahnrand anhalten. Dabei die Warnblinkanlage einschalten».

Erst vor wenigen Tagen hatte eine riesige Spinne im Auto für einen Polizeieinsatz an einer Autobahn gesorgt: Während der Fahrt auf der A7 seilte sich das handflächengroße Tier ab. Die Autofahrerin bemerkte dies kurz vor dem Parkplatz Lottorf in Schleswig-Holstein. Sie hielt auf dem Seitenstreifen an und wählte den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten fingen die große, aber ungefährliche Hausspinne ein und entließen sie in die Freiheit.