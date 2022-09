Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße bei Ludwigswinkel in der Südwestpfalz gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der 60-jährige Mann sei am Sonntagnachmittag in einer Rechtskurve zu schnell gewesen und mit seinem Motorrad eine Böschung hinabgerutscht, teilte die Polizei mit. Eine vorbeifahrende Frau habe ihn kurze Zeit später entdeckt und die Rettungskräfte verständigt. Der Mann sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Landstraße war für etwa zwei Stunden gesperrt.