Ein 83 Jahre alter Mann ist in Waldfischbach-Burgalben (Landkreis Südwestpfalz) von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann wollte am Samstag an einer Tankstelle eine Straße überqueren, als er von dem Auto angefahren wurde, wie die Polizei mitteilte. Am Steuer saß ein 80-Jähriger. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut Polizei noch an. Der 83-Jähriger erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die betroffene Hauptstraße war etwa drei Stunden lang gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.