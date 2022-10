Ein Autofahrer ist nahe der Grenze zu Frankreich mit seinem Wagen einen Abhang hinabgestürzt. Dabei zog sich der 20-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu, wie die Polizei in Zweibrücken am Samstag mitteilte. Der Mann war am Vortag bei Dietrichingen in der Südwestpfalz in einer Kurve einem entgegenkommenden Linienbus ausgewichen. Er geriet dabei auf den Grünstreifen neben der Straße, verlor die Kontrolle über sein Auto und stürzte dann den Abhang hinunter.