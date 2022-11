Ein Brand in einer Werkstatt in Münchweiler an der Rodalb hat am Mittwochnachmittag einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Das Feuer sei um 17 Uhr infolge von Schweißarbeiten in der Ortsgemeinde in der Südwestpfalz ausgebrochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 42 Jahre alter Werkstattangestellter wurde den Angaben eines Sprechers zufolge mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte gelöscht werden.