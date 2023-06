Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Südwestpfalz schwer verletzt worden. Ein 86-Jähriger war am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 10 bei Hinterweidenthal unterwegs und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dabei prallte er frontal mit seinem Wagen gegen das Auto einer 21-Jährigen. Die junge Frau wurde dabei schwer verletzt und laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zwei Rettungswagen brachten den Mann und seine 87 Jahre alte Frau ins Krankenhaus. Die B10 war für mehrere Stunden gesperrt.