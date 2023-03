Unbekannte haben in einer Bankfiliale in Fischbach bei Dahn (Landkreis Südwestpfalz) einen Geldautomaten gesprengt. Bei der Explosion am frühen Mittwochmorgen sei ein erheblicher Sachschaden entstanden, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Mittwoch mit. Ob die Kriminellen Geld erbeuteten, war zunächst unklar. Die Polizei fahndet nach den Tätern, die in einem dunklen Auto mit Rüdesheimer Kennzeichen geflohen sein sollen.