Der mutmaßliche Tankstellen-Mörder von Idar-Oberstein hat sich nach Aussage eines Gefängnispsychologen seit dem Jahr 2015 politisch radikalisiert. Während der Untersuchungshaft habe der 50 Jahre alte Angeklagte in über 60 Sitzungen über sich, seinen psychischen Zustand, die Tat sowie über allgemeine Themen gesprochen, sagte der als Zeuge geladene Psychologe am Montag vor dem Landgericht in Bad Kreuznach.