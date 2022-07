Der Streik der Busfahrer im privaten Omnibusgewerbe in Rheinland-Pfalz wird nach Angaben der Gewerkschaft ver.di bis Freitag fortgesetzt. Das sei in einer Vollversammlung der streikenden Mitglieder am Montag beschlossen worden, berichtete der Verhandlungsführer Marko Bärschneider. Sollte der Arbeitgeberverband den Manteltarifvertrag vorher umsetzen, würden die Fahrten wieder aufgenommen. Der Streik war am Donnerstagabend ausgerufen worden.