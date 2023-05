Die Ampel-Fraktionen wollen das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung in den rheinland-pfälzischen Schulen voranbringen. Das sieht ein Antrag von SPD, Grünen und FDP für das Landtagsplenum am Donnerstag in dieser Woche vor. "Inklusive Bildung ist ein Menschenrecht", sagte die Vorsitzende der größten Landtagsfraktion SPD, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, am Montag in Mainz. Inklusion müsse in Fort- und Weiterbildung von Erziehern und Lehrern stärker verankert werden. Eine Verordnung solle Schulen und Schulaufsicht bei der Umsetzung von Inklusion unterstützten und es müsse auch Integrationsklassen in Berufsschulen geben. Ziel sei es, nah am Wohnort eine Schule besuchen zu können.