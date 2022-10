Juristen in Rheinland-Pfalz sollen in ihrer Ausbildung künftig die Möglichkeit zu mehr Flexibilität bekommen. Der Ministerrat hat am Dienstag ein Gesetz zur Einführung eines Teilzeit-Referendariats auf den Weg gebracht. Es soll unter bestimmten Voraussetzungen insbesondere die Ableistung des sogenannten juristischen Vorbereitungsdiensts in Teilzeit ermöglichen, wie das Justizministerium mitteilte.