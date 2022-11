In Teilen von Rheinland-Pfalz ist am Samstagabend der Notruf 112 für gut eine Stunde ausgefallen. Das betraf nach Angaben von Polizei und Feuerwehr die Landeshauptstadt Mainz, den Landkreis Mainz-Bingen und den Landkreis Alzey-Worms. Die Ursache war am Abend noch unklar. Im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr Mainz seien die Notrufe durch die Telekom auf die 110 umgeleitet worden, teilte die Polizei mit. Erst am Donnerstag hatten Behörden in vielen Teilen Deutschlands wegen Störungen im Mobilfunknetz verstärkt Hinweise bekommen, dass der Notruf nicht zu erreichen sei.