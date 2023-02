Das deutsche Tennis-Doppel Andreas Mies und Tim Pütz soll das deutsche Team im Qualifikationsspiel gegen die Schweiz in Führung bringen. Bundestrainer Michael Kohlmann setzt zum Auftakt des zweiten Tages am Samstag (13.00 Uhr/ Tennis Channel) wie erwartet auf die beiden Doppelspezialisten. Bei den Schweizern gibt es dagegen eine Änderung. Anstelle des 21 Jahre alten Leandro Riedi rückt der 37 Jahre alte Routinier Stan Wawrinka an die Seite von Dominic Stricker.