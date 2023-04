Das Staatstheater Mainz führt zur neuen Spielzeit 2023/24 ein Kombiticket ein. Neben dem Eintritt für den Theaterbesuch werden damit auch die Kosten für Getränke, kleine Speisen wie Brezeln, die Garderobe und das Programmheft abgedeckt, wie Intendant Markus Müller am Donnerstag in Mainz ankündigte. Die neue Regelung gilt für alle Abend- und Abonnementvorstellungen im Großen und Kleinen Haus des Staatstheaters.

Ein solches Kombiticket gebe es in noch keinem anderen deutschen Staatstheater, betonte der Intendant. Die Gastropauschale in Höhe von sieben Euro gelte künftig in allen unterschiedlichen Preisstufen. Um ein solidarisches Verhältnis zu ermöglichen, seien die Preise der günstigsten Kategorien gesenkt und die in der höchsten Preisgruppe etwas erhöht worden.

Da die Getränke und kleinen Speisen künftig bereitgestellt werden, verkürzten sich die Wartezeiten für die Gäste in den Pausen erheblich, erklärten auch Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck (Grüne) und Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos). Das Theater finanziere die Gastropauschale über das nicht mehr nötige Personal beim Ausschank und Kassieren der Getränke sowie an der Garderobe, die Theatergäste künftig nicht extra bezahlen müssen.

Für Kinder-, Jugend- und sonstige Veranstaltungen, bei denen es keinen Ausschank gibt, werde die Gastropauschale dagegen nicht berechnet, sagte Intendant Müller. Das gelte auch für Stücke, bei denen es keine Pausen gibt, sowie in der Kakadu-Veranstaltungsbar und in Außenspielstätten.