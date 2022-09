Dreiste Diebe haben die gute Tat einer jungen Frau ausgenutzt: Während die 28-Jährige ein vermutlich ausgebüxtes Kaninchen in Bad Kreuznach einfing, klauten Unbekannte ihre Geldbörse. Die Frau habe am Mittwochabend ihre Handtasche kurz auf dem Gehweg abgestellt, um das Tier einzufangen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Diese Chance nutzten die Diebe und stahlen die Geldbörse samt Bargeld und Dokumenten. Die Handtasche warfen sie in der Nähe weg.