Die Polizei in Bad Kreuznach sucht Hinweise zur Aussetzung dreier Katzenbabys. Die augenscheinlich nur wenige Wochen alten Britisch-Kurzhaar-Katzen wurden am Sonntagvormittag auf dem "Flowtrail"-Parkplatz "P3" in Stromberg (Landkreis Bad Kreuznach) gemeldet. Der "Flowtrail" ist eine Route für Mountainbiker. Polizisten und Passanten hätten die drei Babys gemeinsam eingefangen, die Beamten brachten sie in einer Einsatztasche auf die Dienststelle. "Nach ausgiebigen Streicheleinheiten wurden die Kitten an den Katzenschutzverein übergeben", berichteten sie. Nun laufen Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Besitzer oder zur Besitzerin geben können.