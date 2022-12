Das saarländische Umweltministerium hat dazu aufgerufen, an Weihnachten keine Haustiere zu verschenken. "Nach den ersten Tagen der Freude verlieren Kinder oftmals schnell das Interesse an den Tieren und die Erwachsenen die Geduld", sagte Staatssekretär Sebastian Thul am Samstag in Saarbrücken.