Tierischer Einsatz für die Polizei: Beamte haben in Bad Kreuznach ein Entenküken in einer Regionalbahn gerettet. Eine Tierschützerin hatte am Montag in dem Zug ein Mädchen mit dem piepsenden Vogelnachwuchs in den Händen gesehen und es überzeugt, ihr das Küken für professionelle Hilfe zu überlassen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Eine Streife nahm das Entchen in Bad Kreuznach in Empfang und fuhr es zur artgerechten Versorgung in eine Auffangstation in Waldalgesheim im Kreis Mainz-Bingen. Wie das Mädchen zu dem Küken gekommen war, blieb unklar, da es den Zug bereits vor dem Halt in Bad Kreuznach verlassen hatte.