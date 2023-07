In Rheinland-Pfalz leben laut Umweltministerium aktuell etwa acht Wölfe, darunter vier Welpen. Zusätzlich zu dem Leuscheider Rudel an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, bei dem bislang ein Welpe per Fotofalle nachgewiesen werden konnte, gebe es nun auch eine weitere Wolfsansiedlung im Hachenburger Raum. "Hier haben wir drei Welpen entdecken können", sagte der zuständige Referent im Umweltministerium, Peter Sound, der Deutschen Presse-Agentur. Bei den Elterntieren handle es sich um Nachkommen aus dem Leuscheider Rudel.