Mit den herbstlichen Temperaturen starten die Zugvögel wieder ihren Flug in Richtung Süden. Beispielsweise seien derzeit größere Schwärme an Staren zu beobachten, sagte Gerardo Unger Lafourcade von der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) in Mainz. Dazu kämen etwa Ringeltauben und Buchfinken, von denen man an guten Tagen zehntausende Vögel beobachten könne. Gute Standorte dafür seien Täler in Rheinhessen. "Generell liegt das Rhein-Main-Gebiet in einem Hauptzugkorridor", erklärte Unger Lafourcade. Auch Kraniche seien vereinzelt auf ihrem Durchzug in Richtung Winterquartier zu sehen.