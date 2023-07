Im Mai dieses Jahres sind erstmals mehr Touristen nach Rheinland-Pfalz gekommen als im Vergleichsmonat vor Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. Es seien rund 931.000 Gäste gezählt worden und damit 0,8 Prozent mehr als im Mai 2019, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mit. Die Zahl der Übernachtungen stieg um fast zehn Prozent auf 2,4 Millionen. Gegenüber dem Vorjahresmonat betrug das Plus bei der Gästezahl 10 Prozent und bei den Übernachtungen 12 Prozent.