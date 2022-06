Lockdown, Flutkatastrophe, steigende Energiepreise: Die vergangenen zweieinhalb Jahre haben den Heilbädern und Kurorten in Rheinland-Pfalz stark zugesetzt. Während des Lockdowns mussten die Einrichtungen für mehrere Monate schließen, wie eine Sprecherin des Tourismus- und Heilbäderverbands Rheinland-Pfalz in Koblenz mitteilte. Viele Besucher seien fern geblieben, was sich auf die Übernachtungszahlen ausgewirkt habe. Dem Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz zufolge ist im Vergleich zu 2019 die Zahl der Gästeübernachtungen 2021 um 35 Prozent gesunken.