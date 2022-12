Ein Jogger ist am Dienstagabend in Trier von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen prallte das Auto einer 25-Jährigen an einem Fußgängerüberweg in Trier-Nord gegen den Mann, wie die Polizei mitteilte. Der Jogger wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Alter und weitere Details waren zunächst nicht bekannt.