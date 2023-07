Der Bischof-Stein-Platz in Trier wird künftig "Platz der Menschenwürde" heißen. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend in einer Abstimmung beschlossen. Für diesen Namen stimmten 27 gegen 22 Ratsmitglieder bei vier Enthaltungen. Die Umbenennung ist zum 12. Juli geplant.