Nach einem Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Trierer Innenstadt schließt die Polizei Brandstiftung als Ursache nicht aus. Das teilten die Ermittler am Freitag mit. Das Feuer am Donnerstagabend habe einen Schaden im unteren sechsstelligen Bereich angerichtet. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittele zur Brandursache. Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht in dem Haus, wie ein Polizeisprecher sagte, es sei niemand verletzt worden.