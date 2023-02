Nach dem gewalttätigen Angriff auf Trierer Polizisten wird auch wegen Hasskommentaren im Netz ermittelt. Bis Sonntag lagen zehn prüfungsrelevante Sachverhalte vor, die aus bekannten Social-Media-Kanälen stammen, teilte die Polizei auf dpa-Anfrage in Trier mit. Nach erster Prüfung seien fünf Beträge strafrechtlich relevant. Die weiteren würden noch juristisch geprüft.

Nach dem gewalttätigen Angriff auf Trierer Polizisten wird auch wegen Hasskommentaren im Netz ermittelt. Bis Sonntag lagen zehn prüfungsrelevante Sachverhalte vor, die aus bekannten Social-Media-Kanälen stammen, teilte die Polizei auf dpa-Anfrage in Trier mit. Nach erster Prüfung seien fünf Beträge strafrechtlich relevant. Die weiteren würden noch juristisch geprüft.

Die Polizei habe direkt nach der Attacke auf die Polizisten in der Nacht zum Freitag einen Ermittlungsabschnitt "Hate Speech" eingerichtet. Die strafrechtlich relevanten Sachverhalte würden in gesonderten Verfahren abgearbeitet und direkt an die Trierer Staatsanwaltschaft zur Prüfung weitergeleitet. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz sei eingebunden.

Eine Gruppe von laut Polizei bis zu 40 Angreifern war in der Nacht zum Freitag vor einer Trierer Diskothek mit Glasflaschen, Holzstöcken und Schaufeln auf Beamten losgegangen. Fünf Polizisten - eine Frau und vier Männer - wurden verletzt. Nach dem Angriff sind bereits mehrere Tatverdächtige ermittelt worden.