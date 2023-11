Eine Spielzeugwaffe hat besorgte Bürger in Trier beunruhigt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten am Sonntagabend mitteilten, beobachteten Zeugen, wie mehrere Personen am Nachmittag auf einem Tankstellengelände mit einem "schusswaffenähnlichen Gegenstand" hantierten. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Die überprüfte die Beobachtungen und stellte fest, dass es sich bei dem verdächtigen Gegenstand lediglich um eine Spielzeugwaffe handelte.