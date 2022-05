Ein Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses hat in Trier einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache in der Nacht zu Mittwoch aus, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. An dem Gebäude sei nur ein geringer Schaden entstanden. Die Bewohner selbst hätten das Feuer löschen können, erklärte ein Polizeisprecher. Die Integrierte Leitstelle Trier war nach eigener Aussage mit 39 Einsatzkräften und die Polizei mit zwei Streifen vor Ort. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Brand kommen konnte.