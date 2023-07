Bei einem Verkehrsunfall auf der B268 zwischen Trier und Zerf ist der Dieseltank eines 40-Tonners beschädigt worden - dabei sind 300 Liter Diesel ausgelaufen. Auf Höhe von Paschel-Steinbachweier im Landkreis Trier-Saarburg sei am Mittwochnachmittag ein Auto in den Gegenverkehr geraten und seitlich gegen den mit Diesel beladenen Lkw gestoßen, teilte die Polizei am Abend mit. Bei dem Unfall wurde den Angaben zufolge niemand verletzt, die 300 Liter Diesel verteilten sich jedoch auf und neben der Fahrbahn.