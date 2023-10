Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorrad sind im Kreis Trier-Saarburg drei Menschen verletzt worden, davon ein 50 Jahre alter Motorradfahrer schwer. Die beiden Insassen des Autos seien am Mittwoch leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Abend mit. Die Ursache des Unfalles, zu dem es im Einmündungsbereich der B418 und L42 in Ralingen gekommen sei, sei unklar. Die Staatsanwaltschaft Trier gab ein Gutachten zur Rekonstruktion des Unfalles in Auftrag.