Ein 40-jähriger Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Schulbus in Kenn im Kreis Trier-Saarburg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Freitagmorgen den entgegenkommenden Schulbus übersehen und dessen Vorfahrt missachtet, als er in Richtung Autobahn 602 fahren wollte. Der 40-jährige Autofahrer erlitt demnach mittelschwere Verletzungen, während der 56-jährige Busfahrer leicht verletzt wurde. Die neun Fahrgäste im Alter von 13 bis 74 Jahren blieben hingegen unversehrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 50.000 Euro. Die Zu- und Abfahrt der A602 wurde für rund eine Stunde gesperrt.