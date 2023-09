Bei einem holzverarbeitenden Betrieb in Trierweiler (Kreis Trier-Saarburg) hat es in der Nacht zum Sonntag gebrannt. Rund 150 Einsatzkräfte waren mit dem Löschen der Flammen beschäftigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzte habe es nicht gegeben. Das Feuer sei aus bislang ungeklärter Ursache in einer Produktionsstätte ausgebrochen. Über die Höhe des entstandenen Schadens gab es zunächst keine Informationen.