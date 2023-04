Nach einem Erdrutsch gegen ein Haus in Kasel (Kreis Trier-Saarburg) können die Bewohner bis auf Weiteres nicht in das Gebäude zurückkehren. Neben einer Prüfung der Statik soll nun auch ein geologisches Gutachten vom Hang angefertigt werden, wie die Kreisverwaltung Trier-Saarburg am Dienstag mitteilte. Der Abschluss der Prüfungen könne noch Wochen dauern. Die Bewohner sind den Angaben zufolge derzeit in einem anderen Haus des Wohnungseigentümers untergebracht. Das Gelände wurde abgesperrt.