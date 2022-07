Ein Rollerfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Trier-Saarburg schwer verletzt worden. Der 22-jährige Mann habe am Sonntagabend bei einer Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos missachtet, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem der junge Mann stürzte. Er sei wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden wird den Angaben zufolge auf etwa 6500 Euro geschätzt.