Bei einem Verkehrsunfall in Osburg (Landkreis Trier-Saarburg) sind sechs Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt worden. Eine 38-jährige schwangere Fahrerin wollte am Montagnachmittag mit ihrem Wagen an einer Kreuzung von einer Landstraße links abbiegen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto und prallte mit diesem zusammen, wie die Polizei am Montagabend mitteilte.