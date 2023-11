Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 268 bei Pellingen (Landkreis Trier-Saarburg) sind zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geriet am Samstagmorgen ersten Ermittlungen zufolge ein Pkw aus ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Wagen frontal zusammen. Die beiden Fahrer seien dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden, hieß es. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn war laut Mitteilung für etwa zwei Stunden vollgesperrt.