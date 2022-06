Ein 29-Jähriger ist auf der Bundesstraße 51 im Landkreis Trier-Saarburg mit dem Auto verunglückt und verletzt worden. Er sei am Nachmittag in einer Linkskurve nahe der Gemeinde Welschbillig nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Der 29-Jährige kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die B51 in Richtung Trier zeitweise voll gesperrt. Nach Bergung des komplett zerstörten Autos konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Die Unfallursache war zunächst unbekannt.