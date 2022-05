Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen auf der L133 zwischen Kirf und Beuren (Landkreis Trier-Saarburg) in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Dabei wurde er nach Angaben der Polizei schwer verletzt und musste per Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos erlitt demnach leichte Verletzungen. Warum der Wagen am Freitag in den Gegenverkehr geriet, war zunächst noch ungeklärt. Die L133 war für mehrere Stunden voll gesperrt.