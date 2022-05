Binnen einer Stunde hat es in der Nacht zu Donnerstag eine Einbruchsserie in der Region um Saarburg und an der Obermosel gegeben. Die Täter hätten die Haustüren von sechs Wohngebäuden gewaltsam aufgebrochen, teilte die Polizei mit. Einiger der Bewohner waren demnach zu Hause und konnten die Einbrecher wieder in die Flucht schlagen. Die Einbrüche passierten zwischen 2.00 und 3.00 Uhr.