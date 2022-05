Unbekannte haben in Saarburg ein Paketfahrzeug aufgebrochen und aus diesem 14 Pakete sowie 5 Scangeräte gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde das auf einem unbefestigten Parkplatz abgestellte Zustellfahrzeug dabei auch beschädigt. Die Reste von einigen geöffneten und geleerten Paketen entdeckten die Einsatzkräfte am Wochenende in der Nähe des Tatorts. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.