Wegen einer plötzlichen Vollbremsung eines Autos auf der Bundesstraße 51 im Landkreis Trier-Saarburg ist in einem anderen Wagen eine schwangere Frau schwer verletzt worden. Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos, das laut Zeugen ohne erkennbaren Grund bremste, werde nun gesucht, teilte die Polizei mit. Der Pkw, der am Donnerstagnachmittag dahinter fuhr und in dem eine hochschwangere Frau saß, musste demnach ebenfalls bremsen - und das Auto dahinter sei auf diesen Wagen aufgefahren. Dessen Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls bei Welschbillig.