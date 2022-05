In einem Sägewerk in Schweich an der Mosel ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hätten zwei Menschen eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Eine Betriebsstätte habe im Vollbrand gestanden. Zu den Löscharbeiten kamen Feuerwehren aus vier Orten. «Die Ermittlungen, insbesondere zu Ursache des Brandes dauern noch an», teilte die Polizei mit.